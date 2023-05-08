Trabzonspor 5 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.



Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanarak haftalar sonra 3 puan almayı başardı.



Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 62. dakikalarda Umut Bozok kaydetti. Ankaragücü'nda Kitsiou kırmızı kart görürken pozisyona itiraz eden Ankaragücü teknik direktörü Tolunay Kafkas da kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica böylelikle takımıyla çıktığı 3. maçta galibiyetle tanışırken bordo mavililer ise 5 maç aradan sonra galibiyet hasretini dindirdi.



Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken Ankaragücü ise 35 puanda kaldı.



Trabzonspor bir sonraki hafta Fenerbahçe'ye konuk olurken Ankaragücü ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.



BJELICA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu Arabam.com Konyaspor maçı 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Nenad Bjelica, cezalı Bakasetas'ın yokluğunda Gomez'e, Trezeguet'in yerine Arif Boşluk'a, Siopis'in yerine de Larsen'e görev verdi.



Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar, Trezeguet, Siopis ve Stefano Denswil ile kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas takımda yer almadı.



GENÇ ARİF 11'DE



Arif Boşluk ilk kez ilk 11'de



Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, genç oyuncu Arif Boşluk'a MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de görev verdi.



Karadeniz ekibinin alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde A takıma yükselen Arif Boşluk, ilk kez bordo-mavili takım formasıyla ilk 11'de görev yaptı.



Trabzonspor'da genç oyuncu Emirhan Zaman da kadroda yer alan bir başka genç oyuncu oldu.



SERKAN ASAN 1 YIL SONRA KADRODA



Trabzonspor'da Serkan Asan, uzun süreli sakatlığının ardından maç kadrosuna dahil edildi.



Geçen sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde Altay ile yapılan maçta sakatlanan genç oyuncu, yaklaşık 1 yıl sonra kadroda yer aldı.



Karadeniz ekibinde sakatlıktan yeni çıkan oyuncular Visca ve Abdülkadir Ömür de yedek kulübesinde forma bekledi.



BJELICA İLK KEZ TRABZON'DA



Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili takımın başında ilk kez Trabzon'da bir karşılaşmaya çıktı.



Daha önce Demir Grup Sivasspor deplasmanından 4-1, Arabam.com Konyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Hırvat teknik adam ile üçüncü maçını iç sahada oynadı.



Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken tribünlerde yer yer boşluklar oldu. Konuk takım taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.



Trabzonspor Kulübü, geçen hafta hayatını kaybeden kulüp fotoğrafçısı Alaattin Kazancı'yı da maç öncesi andı.



ÖNCE KITSOU, SONRA KAFKAS'A KIRMIZI KART



Karşılaşmada ev sahibi Ankaragücü, 10. dakikada Kitsou'nun kırmızı kartıyla sarsılırken karta itiraz eden Tolunay Kafkas'ın da kırmızı kart görmesiyle maçın henüz başında eksildi.



Stelios Kitsiou, 10. dakikada Marek Hamsik'e faulde bulundu. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda Kitsiou'ya kırmızı kart gösterdi.



Kırmızı kartın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve yedek kulübesi yoğun bir şekilde itirazda bulundu. Tolunay Kafkas da itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.



UMUT BOZOK SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Trabzonspor'un forvetlerinden Umut Bozok, Avcı döneminde forma şansı bulmakta zorlanıyordu ancak Bjelica ile Akyazı'da çıktığı ilk maçta golünü attı.



45+1. dakikada Bartra'nın ceza alanı sağ çaprazında şutunda topu kontrol eden Umut Bozok, dönerek yerden vuruşla meşi yuvarlağı filelere gönderdi.



Golün ardından maçın ilk 45 dakikası Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



UMUT YENİDEN SAHNEDE



Trabzonspor ikinci yarıya hem skor hem de 1 kişi fazla başlamanın avantajını kullandı. Bordo mavili takım oyunu tamamen Ankaragücü yarı sahasına yıktı ve Ankaragücü'nün ileri çıktığı anda hızlı hücuma çıkarak farkı ikiye çıkardı.



Dakikalar 62'yi gösterdiğinde hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda Doğucan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Umut, düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.



Golün ardından Trabzonspor skoru korumayı başarırken 5 maçlık aranın ardından Süper Lig'de yeniden galibiyet elde etmiş oldu.



MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)



10. dakikada Ankaragücü'nde Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Kitsiou, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.



21. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında, arka direkte Bardhi'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.



45+1. dakikada Bartra'nın ceza alanı sağ çaprazında şutunda topu kontrol eden Umut Bozok, dönerek yerden vuruşla meşi yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



45+3. dakikada Zahid'in soldan kullandığı serbest atışta, kimsenin dokunamadığı topu kaleci Uğurcan Çakır, kontrol etti.



İkinci yarı birazdan...





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