Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.Galatasaray'ı öne geçiren golü 31. dakikada penaltıdan Alexandru Cicaldau attı. Trabzonspor, 85. dakikada Anastasios Bakasetas ile eşitliği sağladı.90. dakikada Taylan Antalyalı'nın büyük hatası sonrası Edin Visca, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü attı.Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran ve 2 maç sonra kazanan Trabzonspor puanını 54'e yükseltti.Galatasaray, milli ara sonrası Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, son Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.Nef Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım Fatih Öztürk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Partick van Aanholt, Ryan Babel, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Sofiane Feghouli yer aldı.Domenec Torrent, 3-1 kaybettikleri Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'de görevlendirdiği 5 oyuncuyu Trabzonspor mücadelesinde oynatmadı. İspanyol teknik adam, eleştirilen ve taraftarın tepkisini çeken kaleci İsmail Çipe'nin yanı sıra Yedlin, Van Aanholt ve Morutan'ı yedeğe çekti. Kasımpaşa mücadelesinde omzu çıkan Alpaslan Öztürk de kadroda yer almadı.Torrent, kaleyi İsmail Çipe'nin yerine Fatih Öztürk'e emanet etti. 59 yaşındaki teknik adam, Emre Kılınç, Boey ve cezaları biten Taylan Antalyalı ile Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son yapılan GZT Giresunspor müsabakasının 11'ine göre mecburi 2 değişiklik yaptı.Bordo-mavili ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Tymoteusz Puchacz, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Emmanouil Siopis, Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Marek Hamsik ve Serkan Asan yer aldı.Abdullah Avcı, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Giresunspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Hüseyin Türkmen'den cezası, Abdülkadir Ömür'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik direktör, bu oyuncuların yerine koronavirüsü atlatan Nwakaeme ile yeni transfer Puchacz'ı sahaya sürdü.Sakatlığı geçen Hamsik ile koronavirüsü atlatan Siopis de müsabaka kadrosunda yer buldu.Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk, 414 gün sonra lig maçında forma giydi.Son olarak 2020-2021 sezonunda 5 Aralık 2020'deki Hatayspor müsabakasında kaleyi koruyan 35 yaşındaki file bekçisi, 1 yıldan fazla süre sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.Galatasaray taraftarları, Trabzonspor müsabakasına ilgi göstermedi.Nef Stadı'ndaki mücadeleyi yaklaşık 20 bin taraftar izlerken, tribünlerin yarısı boş kaldı.Karşılaşmaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında konuk takım taraftarları alınmadı.Galatasaray, santrayla birlikte önde agresif pres ve tempolu bir oyunla başladı. Özellikle Trabzonspor'un merkez oyuncuları Dorukhan ve Berat'a her topla buluşmalarında çok adamla pres yapan Galatasaray, konuk ekibin oyun kurmasına engel oldu.Henüz 3. dakikada Cicaldau ve Halil ile üst üste gole yakalşan Galatasaray, ilk bölümdeki en net pozisyonu ise 11. dakikada yakaladı. Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından vuruşunu Uğurcan kurtardı.Galatasaray, 13. dakikada penaltı bekledi. Emre Kılınç, ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaray cephesi, Anthony Nwakaeme'nin bu pozisyonda Emre Kılınç'a arkadan müdahale ederek düşürdüğünü savunarak penaltı bekledi. Top taça çıktıktan sonra maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesini bekledi. VAR hakemi Özgür Yankaya, inceleme sonrası 'Penaltı yok' kararını verdi ve izleme önermedi.Galatasaray teknik heyeti, futbolcular ve tribünler bu karara tepki gösterdi.Galatasaray, baskısına devam ederken Trabzonspor ise pas yapmakta çok zorlandı. Üst üste ataklar yapan Galatasaray, 29. dakikada penaltı kazandı.Stefano Denswil'in, Kerem Aktürkoğlu'na ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.Topun başına gelen Alexandru Cicaldau, topla kaleci Uğurcan'ı farklı köşelere göndererek 31. dakikada takımını öne geçirdi.1-0'dan sonra da baskısını sürdüren ve ön alanda agresif pres yapmayı sürdüren Galatasaray, 39. dakikada Berkan Kutlu ile bir kez daha gole yaklaştı. Berkan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, Vitor Hugo'dan seken topu Uğurcan Çakır son anda kornere çelmeyi başardı.Galatasaray, ilk yarıyı Cicaldau'nun golüyle 1-0 önde kapattı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, orta sahada takımının etkisiz kalması sonrası Berat'ın yerine Siopis'i, sarı kartlı Denswil yerine genç oyuncu Ahmetcan Kaplan'ı oyuna sürdü.Galatasaray, ilk yarıdakinin aksine ikinci yarıda savunmada bekleyip geçiş oyunlarıyla skoru artırma düşüncesini aradı. Trabzonspor ise ikinci yarıda ön alanda daha çok oyuncuyla hücum etmeye başladı.Kalabalık Galatasaray savunması karşısında Trabzonspor, kenar ortaları ve ceza sahası dışı şutlarıyla beraberliği aradı. Bu dakikalarda Bakasetas, Visca ve Nwakaeme daha fazla etkili olmaya başladı. Galatasaray'da ise Nelsson ve Marcao, kenar ortalarında başarısını gösterdi.Trabzonspor'un maçtaki ilk tehlikeli atağı 52. dakikada geldi. Savunma arkasına sarkan Cornelius'un sağ çaprazdan şutu direk dibinden auta gitti. 57'de bu kez Ahmetcan, net bir gol fırsatından yararlanamadı.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 62. dakikada oyuna ilk müdahalesini yaptı ve Halil'in yerine Ryan Babel'i oyuna sürdü.Trabzonspor, maçtaki 3. net fırsatını 66. dakikada yakaladı. Visca'nın pasıyla altıpas önünde topla buluşan Bruno Peres'in vuruşu üstten auta gitti.Teknik adamlar üst üste hamlelerine devam etti. 71'de Cicaldau yerine Feghouli oyuna girdi. Abdullah Avcı, 79'da Dorukhan yerine Yunus Mallı'yı sahaya sürdü.Galatasaray, oyunu dengeleyip daha fazla atak yapmaya başladığı bölümde kalesinde golü gördü.85. dakikada kenar ortasını uzaklaştıramayan Marcao'nun vuruşu Bakasetas'ın önünde kaldı. Yunan oyuncunun yerden sert vuruşu köşeden filelerle buluştu ve maça denge geldi.Golden yalnızca 2 dakika sonra Galatasaray gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu çok iyi kontrol eden Ryan Babel, çekip vurdu ve Uğurcan Çakır müthiş refleksle topu çıkarmayı başardı.Maçın son bölümünde her iki takım da galibiyet için tüm riskleri aldı.Baskılı giden mücadelede Taylan Antalyalı'nın büyük hatası sonrası Trabzonspor öne geçti.Taylan Antalyalı'nın kısa düşen hatalı pasıyla topla buluşan Edin Visca'nın, bekletmeden ceza sahası dışından kaleye gönderdiği düzgün şutunda meşin yuvarlak Fatih Öztürk'ün solundan köşede ağlarla buluştu.Maçın sonunda Galatasaray, Ryan Babel ile iki kez gole yaklaşsa da eşitliği yakalayamadı ve lider Trabzonspor, çok kritik bir 3 puanla sahadan ayrıldı.11. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş sonrası Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde karşılayan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.14. dakikada Halil Dervişoğlu sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, top kalecide kaldı.35. dakikada Peres sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Galatasaray savunmasının müdahale ettiği meşin yuvarlak Nwakaeme'nin önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun şutunda top dışarı gitti.39. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo'ya çarpıp yön değiştiren topu kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.51. dakikada Bakasetas'ın uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.52. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Cornelius, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Yerden düzgün giden top, uzak direğin dibinden auta çıktı.57. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cornelius'un arkaya aşırdığı topa dar açıda olmasına rağmen Ahmetcan Kaplan vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Visca ile paslaşarak içeri giren Peres'in köşeden vuruşunda top auta gitti.86. dakikada Emre Kılınç'ın uzun pası sonrası altıpas üzerinde topla buluşan Babel rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Uğurcan topun ağlara gitmesine izin vermedi.90+5. dakikada Morutan sağdan çizgiye inerek topu içeri ortaladı, arka direkte Babel'in kafa vuruşunu kaleci son anda direk dibinden kornere çıkardı.: Nef: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun: Fatih Öztürk, Boey (Dk. 88 Yedlin), Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 88 Morutan), Cicaldau (Dk. 70 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 62 Babel): Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil (Dk. 46 Siopis), Puchacz, Berat Özdemir (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Dorukhan Toköz (Dk. 79 Yunus Mallı), Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius: Dk. 31 Cicaldau (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 84 Bakasetas, Dk. 90 Visca (Trabzonspor): Dk. 29 Uğurcan Çakır, Dk.30 Denswil, Dk. 41 Peres, Dk. 90+2 Yunus Mallı (Trabzonspor), Dk. 58 Marcao, Dk. 80 Fatih Öztürk (Galatasaray)