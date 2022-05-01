Trabzon taraftarına Beşiktaş'ta taşlı saldırı

Trabzonspor'un Antalyaspor maçı sonrası şampiyonluğunu kutlayan araçların Beşiktaş semtinden geçmesi istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Konvoylarla Beşiktaş semtinden geçen araçlara bir grup Beşiktaş taraftarının taş atması üzerine gerginlik yaşandı. Öte yandan Vodafone Park Stadı çevresinde toplanan bir grup Beşiktaş taraftarı da semtten geçen Trabzonsporlu taraftarların araçlarına taş attı.
Yaşanan olaylarda yaralanan olmazken olaylar büyümeden gruplar dağıldı.
Konvoylarla Beşiktaş semtinden geçen araçlara bir grup Beşiktaş taraftarının taş atması üzerine gerginlik yaşandı. Öte yandan Vodafone Park Stadı çevresinde toplanan bir grup Beşiktaş taraftarı da semtten geçen Trabzonsporlu taraftarların araçlarına taş attı.
Yaşanan olaylarda yaralanan olmazken olaylar büyümeden gruplar dağıldı.
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