Towns: "Knicks takası beni şoke etti!"

New York Knicks'in yeni yıldızı Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves ile yapılan takasın kendisini "şoka uğrattığını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Towns: 'Knicks takası beni şoke etti!'
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04 Ekim 2024 12:48
New York Knicks'in yeni yıldızı Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves ile yapılan takasın kendisini "şoka uğrattığını" söyledi.

Towns, Julius Randle, Donte DiVincenzo ve diğer parçalar karşılığında Knicks'e gitmesine yol açan ve Timberwolves'taki dokuz yıllık serüvenini sonlandıran takastan ötürü şaşkına döndüğünü itiraf etti:

"Şok oldum. Belki de şaşkına dönmüş ifadesi daha doğru olur."

Towns, Minnesota'da iki buçuk yıl boyunca kendisine koçluk yapan Knicks'in mevcut başantrenörü Tom Thibodeau ile olan geçmişteki ilişkisinin, New York kadrosuna daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olacağını ise sözlerine ekledi:

"Bence bize avantaj sağlayacaktır. Nasıl bir hücum oynatmayı sevdiğini biliyorum. Savunmayı nasıl oynatmayı sevdiğini de biliyorum ve oyuncularından beklediklerini de."

28 yaşındaki Towns'ın Minnesota'daki rolü, eski takım arkadaşı Anthony Edwards'ın yükselişiyle birlikte son yıllarda giderek azalmış olsa da, geçen yıl yine de 21,8 sayı, 8,3 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakalamıştı.

Towns, Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges ve OG Anunoby'den oluşan ilk beşliye katılıyor olacak.

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