Toulouse, Mustafa Muhammed'de ısrarcı!

TOULOUSE OLDUKÇA ISRARLI

MUSTAFA MUHAMMED'İN BONSERVİSİ ALINDI

Galatasaray, 1 Temmuz'da Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı. Bunun üzerine golcü futbolcuyu bir süredir takip eden Toulouse harekete geçti.Sarıkırmızılı ekip, Muhammed için 10 milyon euro fiyat çekerken Fransız yöneticilerin, rakamı 7 milyon euro'ya çekmek için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.Geçtiğimiz yaz Muhammed ile Lyon, Bordeaux ve Atalanta yakından ilgilenmiş, sezon başında sağlık kontrolünden geçmesine karşın Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmemişti.Toulouse'un da oldukça istekli olduğu belirtiliyor. Fransa'da oynamaya sıcak bakan Mustafa Muhammed'in de ayrılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında...Toulouse bonservisiyle olmazsa Mustafa Muhammed'i kiralamak istiyor.Almanya'dan Schalke ve bazı İspanyol kulüplerin de devrede olduğu belirtiliyor.Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 40 resmi maçta Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Bin 610 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.