Torrent, Galatasaray tarihine geçti!

Galatasaray'ın başına beşinci maçını geride bırakan Domenec Torrent, hiç galibiyet alamayıp tarihe geçti.

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Torrent, Galatasaray tarihine geçti!
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12 Şubat 2022 21:16
Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların tarihine geçti.

Son onyanan Kayserispor maçı ile birlikte Galatasaray'ın başındaki beşinci maçını geride bırakan Torrent, bu maçlarda hiç galibiyet alamazken, Galatasaray'ın başında ilk 5 maçında galibiyet alamayan ilk antrenör oldu.

Söz konusu 5 maçta Torrent yönetimindeki Galatasaray 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Galatasaray'ın Torrent yönetimindeki aldığı sonuçlar şu şekilde:

Hatayspor 4-2 Galatasaray
Galatasaray 1-3 Kasımpaşa
Galatasaray 1-2 Trabzonspor
Aytemiz Alanyaspor 1-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Yukatel Kayserispor

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