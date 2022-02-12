Torrent, Galatasaray tarihine geçti!

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların tarihine geçti.
Son onyanan Kayserispor maçı ile birlikte Galatasaray'ın başındaki beşinci maçını geride bırakan Torrent, bu maçlarda hiç galibiyet alamazken, Galatasaray'ın başında ilk 5 maçında galibiyet alamayan ilk antrenör oldu.
Söz konusu 5 maçta Torrent yönetimindeki Galatasaray 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Galatasaray'ın Torrent yönetimindeki aldığı sonuçlar şu şekilde:
Hatayspor 4-2 Galatasaray
Galatasaray 1-3 Kasımpaşa
Galatasaray 1-2 Trabzonspor
Aytemiz Alanyaspor 1-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Yukatel Kayserispor
Son onyanan Kayserispor maçı ile birlikte Galatasaray'ın başındaki beşinci maçını geride bırakan Torrent, bu maçlarda hiç galibiyet alamazken, Galatasaray'ın başında ilk 5 maçında galibiyet alamayan ilk antrenör oldu.
Söz konusu 5 maçta Torrent yönetimindeki Galatasaray 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Galatasaray'ın Torrent yönetimindeki aldığı sonuçlar şu şekilde:
Hatayspor 4-2 Galatasaray
Galatasaray 1-3 Kasımpaşa
Galatasaray 1-2 Trabzonspor
Aytemiz Alanyaspor 1-1 Galatasaray
Galatasaray 1-1 Yukatel Kayserispor