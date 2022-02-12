Torrent, Galatasaray tarihine geçti!

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların tarihine geçti.



Son onyanan Kayserispor maçı ile birlikte Galatasaray'ın başındaki beşinci maçını geride bırakan Torrent, bu maçlarda hiç galibiyet alamazken, Galatasaray'ın başında ilk 5 maçında galibiyet alamayan ilk antrenör oldu.



Söz konusu 5 maçta Torrent yönetimindeki Galatasaray 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



Galatasaray'ın Torrent yönetimindeki aldığı sonuçlar şu şekilde:



Hatayspor 4-2 Galatasaray

Galatasaray 1-3 Kasımpaşa

Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Aytemiz Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Galatasaray 1-1 Yukatel Kayserispor





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