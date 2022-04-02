Torrent: 'Fenerbahçe derbisinde oynayamazlar'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle ilgili konuşan Domenec Torrent "Oyuncuların başlangıcıyla ilgili memnunuz. Deneyimli olduğum için milli aralardan sonra ne olduğunu bilirim. her zaman zor maçlar oynanır. Farklı çalışıyorlar, kendilerini milli takımda hissediyorlar. Milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed sakat döndü. Taylan Antalyalı ev Alexandur Cicaldau daha fazla oynayamayacaklarını belirterek değişiklik istediler. Takımdan, taraftar ve başkandan bu galibiyet için memnunuz." dedi.



"MUHAMMED VE FEGHOULI OYNAMAZ"



Maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun kontrollerden sonra netleşeceğini vurgulayan İspanyol teknik adam "Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağız. Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok." ifadelerini kullandı.





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