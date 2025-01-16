TOFAŞ, Yunanistan'dan zaferle döndü

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi ekibini deplasmanda 77-74 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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TOFAŞ, Yunanistan'dan zaferle döndü
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16 Ocak 2025 01:23
 Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi ekibini deplasmanda 77-74 yendi.

Maroussi Saint Thomas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-20 önde tamamlayan Yunan ekibi, soyunma odasına da 47-43 üstün gitti.

Savunmaların ön plana çıktığı üçüncü çeyrekte rakibini yakalayan (57-57) TOFAŞ, final periyodunu daha iyi oynadı ve sahadan 77-74 galip ayrıldı.

TOFAŞ, grupta dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Maroussi 2. yenilgisini yaşadı.

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