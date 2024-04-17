Tofaş çeyrek finalde veda etti

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Tofaş deplasmanda Tenerife'ye 78-55 yenildi.

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Tofaş çeyrek finalde veda etti
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17 Nisan 2024 22:40
Son güncelleme 17 Nisan 2024 22:42
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ'ı 78-55 yenen İspanya'nın Lenovo Tenerife takımı, seriyi 2-1 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.

Santiago Martin Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 26-11 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-31 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan ve son çeyreğe 65-41 önde giren Lenovo Tenerife, salondan 78-55 galip ayrıldı.

Serinin ilk maçını 83-77 kazanan Lenovo Tenerife, ikinci karşılaşmada 90-81 mağlup olmuştu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de İspanyol ekipleri Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja yanı sıra Yunan temsilcisi Peristeri mücadele edecek.

 
 
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