Tibor Pleiss: 'Taraftarlar ile birlikte büyük bir aileyiz'

Anadolu Efes'in Alman pivotu Tibor Pleiss, yeni başlayacak EuroLeague sezonu öncesi Sporx'ten Hakan Celep'e açıklamalarda bulundu.



İşte Tibor Pleiss ile yaptığımız keyifli röportaj:



Geçen sezon yakalanan şampiyonluklardan sonra bu sezon bu ünvanları korumanız beklenecek. Artık Anadolu Efes, EuroLeague takımları açısından da 'altın standart' konumunda. Sence şampiyon olmak mı zor, korumak mı?



Yakaladığınız bir başarıyı tekrarlamak kolay değildir. Ancak, takımı korumuş olmamız bu yolda bize daha fazla şans veriyor. Çok az oyuncu değişti. Bu da işleri daha kolaylaştırıyor bizim adımıza. Aynı oyuncular, aynı yer, aynı koç! Bizim takımımızda pek bir şey değişmedi yani.



EuroLeague finali kaybetmiş ve sonra kazanmış bir oyuncu olarak, mentalitede zihinsel olarak bir değişiklik oluyor mu?



Kazanmak, kaybetmekten her zaman daha iyidir. Final Four her zaman çok özeldir. Avrupa'nın en iyisi olduk ve bu çok özel bir duyguydu.



"RİTMİMİZİ BULMAMIZ 2-3 GÜN SÜRDÜ"



Anadolu Efes bir sezona daha kadrosunu koruyarak başlıyor. EuroLeague'de kadro istikrarını koruyan takımlar başarıya hep daha yakın olmuştur. Bu durumu nasıl yorumluyorsun?



Çok doğru. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aileden daha yakınız. Birbirimizle çok fazla vakit geçirdik. Çok yakın arkadaşlarız artık. Sezon öncesinde ritmimizi bulmamız 2-3 gün sürüyor. EuroLeague'de en iyi takımlar hep kadrolarını koruyan takımlar oldu. Aslında NBA'de bile bu böyle.



Her oyuncu zaman geçtikçe oyununu değiştirir, farklı yönlere odaklanır. Sen artık olgunlaşan bir oyuncu olarak kendini nasıl tanımlıyorsun?



Daha tecrübeliyim. EuroLeague sezonu başlarken nelerin geldiğini biliyorum. Sahaya neler koymam gerektiğini biliyorum. Kendimi bazen dışarıdan izlediğim zaman bazı şeyleri standartlaştırdığımı görebiliyorum. Bu da yıllarda oynamanın, tecrübe kazanmanın bir getirisi. 15 yıldır aynı şutları deniyorum. Ancak kendimi bile şaşırtacak şeyleri de denemek istiyorum.



"BİR AN VAR! HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM"



Anadolu Efes'in Final Four'da yaşananları anlattığı 'A Padlock In Cologne' belgeselinde en sevdiğin sahneler hangileriydi?



Tüm sahneler favorim. Harika bir filmdi.



Yıllar geçse bile asla hafızandan çıkmayacak Final Four ve şampiyonluk anıları var mı?



Sezona zor başlamıştık aslında. Yıl içerisinde giderek ritmimizi, formumuzu bulduk. Real Madrid'e karşı ilk 2 maçı domine etmiştik. Onlar 2-2'ye getirmiş ve sonra biz yükselmiştik. Çok uzun bir seri gibi gelmişti. Köln'de ise yarı final ve finali kazanıp şampiyon olduk. Ancak asla kolay bir süreç değildi.



Aslında sezondan aklımda kalan daha çok playofflardı. Köln'e gittiğimizde zaten kazanmış olduğumuzu hissediyordum. Real Madrid serisi çok aklımda yer etti. Seriyi kazandıktan sonra masörümüz Suat Kuruçay, bana sarıldı ve gözyaşları içerisindeydi. Duyguları çok yoğundu, mutluydu. Hayatım boyunca bunu unutmayacağım. Benim geçen sezon yaşadığım en duygusal an buydu.



"ANADOLU EFES, TARAFTARLARI DA AİLEYE DAHİL EDİYOR"



Uzun bir süre sonra Anadolu Efes taraftarları yüzde 50 de olsa salona geri dönecekler. Tekrar seyirci önünde oynayacak olmak nasıl hissettiriyor? Anadolu Efes taraftarına bir mesajın var mı?



Çok heyecanlıyım. İlk 2 sezonumda hep taraftarımız yanımızdaydı. Güzel maçlar oynadık, iyi galibiyetler elde ettik. Bizi her zaman daha iyisi için motive ettiler. Anadolu Efes, taraftarları da kulübe dahil eden çok büyük bir aile. Maçtan sonra taraftarların arasında yürümek ve onlarla tokalaşmak, sarılmak, el çakmak çok özel şeyler. Belki hala bunlar mümkün olamayacak ama onlarla birlikte galibiyetleri kutlamak çok güzel olacak.