THY EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'e bir ödül daha

EuroLeague ve EuroCup'ta mücadele eden tüm takımların pazarlama projelerinin değerlendirmeye alındığı EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde 2010, 2013, 2017 ve 2020 yıllarında Altın Ödül, 2019 yılında ise Gümüş Ödül kazanan Anadolu Efes, ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.EuroLeague maçlarının seyircisiz oynanması sebebiyle "Dijital Maç Günü Deneyimi" projesini hayata geçiren Anadolu Efes, EuroLeague tarafından Devotion Pazarlama Gümüş Ödülü'ne layık görüldü.Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı ise kazanılan ödül sonrasında görüşlerini şu şekilde ifade etti:"Avrupa basketbolunun daha önce deneyimlemediği bir sezonu geride bıraktık. Maçlarımızın seyircisiz oynanması sebebiyle taraftarlarımızı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayamasak da onların evlerine konuk olabileceğimiz dijital projeleri hayata geçirdik. Böylece basketbolseverlerle aramızdaki bağı daha da güçlendirdik. 2016 yılından bu yana uygulamakta olduğumuz dijital dönüşüm stratejimizin böyle bir ödülle taçlanması da bizi çok mutlu etti.Takımımızın EuroLeague şampiyonu olarak tamamladığı 2020 – 2021 sezonunda, saha dışında da ülkemize böylesine önemli bir ödülü kazandırmaktan dolayı gururluyuz. Bu ödülü kazanmamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.Ayrıca 2020 ve 2021 gibi çok zorlu şartları da içeren son üç sezonda, Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan birinci ya da ikinci takımı olmamız, Türk basketbolu için çok değerli ve önemli bir göstergeydi. Kazandığımız ödüller ışığında Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama Departmanı'nın ve birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın, Avrupa'nın en iyi pazarlama ekosistemini oluşturduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz."Anadolu Efes'e ödül kazandıran "Dijital Maç Günü Deneyimi"nden öne çıkan projeler ise şu şekildeydi:Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlarından önce Twitter, Facebook ve Youtube'tan canlı yayınlanan Anadolu Efes Stüdyo, toplamda 9 milyona yakın izlenme sayısına ulaşmış ve basketbol heyecanını eğlenceyle birleştirmişti.Anadolu Efes'in Sesi Mustafa Özben'in sunuculuğunu yaptığı projede sinema, tiyatro, müzik, spor ve iş dünyasından önemli isimler konuk olarak ağırlanmış, kulüp partnerleri de sürprizleriyle programlara farklı bir boyut katmıştı.Anadolu Efes – FC Bayern Münih maçından gerçekleştirilen "Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü ise Avrupa basketbolunda bir ilk olmuştu. beIN Sports Türkiye ve Microsoft'un desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında yüzlerce taraftarın maç heyecanına +1 olması sağlanmıştı. Ayrıca yapılan iletişim çalışmalarıyla da milyonlara ulaşılmıştı.Ayrıca sezon içerisinde oynanan EuroLeague deplasman maçlarının heyecanı da dijital ortama taşınmış, Anadolu Efes taraftarları "Dijital Deplasman Buluşmaları"nda bir araya gelmişti. Kulüp partnerlerinin sürpriz hediyeleri ile basketbolseverleri mutlu ettiği buluşmalarda taraftarlar da maç heyecanını birbirleriyle paylaşmıştı.Anadolu Efes Spor Kulübü, pazarlama alanındaki uluslararası başarı geleneğini sürdürmeye önümüzdeki sezonlarda da devam edecek.