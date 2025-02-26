THY EuroLeague Final Four biletleri 7 saatte tükendi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek THY EuroLeague Final Four organizasyonunun biletleri tükendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY EuroLeague Final Four biletleri 7 saatte tükendi
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26 Şubat 2025 19:30
Son güncelleme 26 Şubat 2025 20:59
 Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek THY EuroLeague Final Four organizasyonunun biletleri tükendi.

Avrupa Liginden yapılan açıklamada, "www.f4tickets.com" üzerinden TSİ 11.00'de satışa çıkan Final Four biletlerinin 7 saatten kısa sürede tükendiği bildirildi.

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonun bilet fiyatları maç başına 74,75 ile 187,25 avro, 4 karşılaşmayı kapsayacak şekilde ise 299 ile 749 avro arasında değişiyordu.

Tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek EuroLeague Final Four'da yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.


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