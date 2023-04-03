THY EuroLeague'de MVP Wade Baldwin

THY EuroLeague'de ayın MVP'si Wade Baldwin seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY EuroLeague'de MVP Wade Baldwin
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03 Nisan 2023 22:52
Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY EuroLeague'de mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20,3 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Baldwin, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Baldwin, takımının 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladığı mart ayında 18,7 sayı ve 5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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