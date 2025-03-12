Basketbol THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı 13 Mart Perşembe günü başlıyor.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 13 Mart Perşembe günü ve 14 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.



Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko 13 Mart Perşembe günü, Anadolu Efes ise 14 Mart'ta sahneye çıkacak.



- Fenerbahçe Beko, sahasında LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak



Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de 29. haftasında 13 Mart Perşembe günü Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.



Organizasyonda 19 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, 2. sırada bulunuyor.



- Anadolu Efes, Bayern Münih'e konuk olacak



Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 29. haftasında 14 Mart Cuma günü Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.



Sap Garden'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.



THY Euroleague'nin 29. haftası öncesi 14'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 11. sırada yer alıyor.



- Maç programı



THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:



13 Mart Perşembe:



20.45 Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL (Fransa)



21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



21.00 Zalgiris (Litvanya)-Paris Basketbol (Fransa)



22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Baskonia (İspanya)



22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Monaco (Fransa)



22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Real Madrid (İspanya)



14 Mart Cuma:



22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



22.30 Bayern Münih (Almanya)-Anadolu Efes



22.45 Barcelona (İspanya)-Partizan (Sırbistan)



