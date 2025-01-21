THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı başlıyor!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta heyecanı, 22 Ocak Çarşamba günü başlayacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak maçlarla devam edilecek.



Türk temsilcilerinden Anadolu Efes 23 Ocak Perşembe günü, Fenerbahçe Beko ise 24 Ocak Cuma günü parkeye çıkacak.



- Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak



Anadolu Efes, ligin 23. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla karşılaşacak.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.



Ligin geride kalan 22 haftalık bölümünde 10 galibiyet ve 12 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, averajla 14. sırada kendine yer buldu.



İtalyan ekibi ise 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez rakiplerine mağlup oldu ve averajla 9. sırada yer aldı.



- İkinci sıradaki Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos'a konuk olacak



Fenerbahçe Beko, ligin 23. haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Barış ve Dostluk Salonu'nda yapılacak müsabaka, 24 Ocak Cuma günü TSİ 22.15'te başlayacak.



Organizasyonda bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, haftaya 14 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 2. sırada girdi.



Lider Olympiakos ise oynadığı 22 maçta 16 galibiyet alırken, 6 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.



- Maç programı



THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:



22 Ocak Çarşamba:



22.30 Partizan (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa)



23 Ocak Perşembe:



20.30 Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Kızılyıldız (Sırbistan)



22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)



22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)



22.45 Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya)



24 Ocak Cuma:



22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Barcelona (İspanya)



22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Bayern Münih (Almanya)



22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko



Organizasyonda puan durumu şöyle:





TAKIM O G M A Y AV 1 Olympiakos 22 16 6 1923 1792 131 2 Fenerbahçe Beko 21 14 7 1695 1681 14 3 Paris Basketbol 21 13 8 1802 1774 28 4 Monaco 22 13 9 1920 1816 104 5 Panathinaikos AKTOR 22 13 9 1904 1816 88 6 Barcelona 22 13 9 1866 1805 61 7 Kızılyıldız 22 13 9 1813 1766 47 8 Real Madrid 22 12 10 1870 1807 63 9 EA7 Emporio Armani Milan 22 12 10 1903 1850 53 10 Bayern Münih 22 12 10 1879 1940 -61 11 Partizan 22 11 11 1835 1765 70 12 Zalgiris 22 11 11 1698 1711 -13 13 LDLC ASVEL 22 10 12 1763 1849 -86 14 Anadolu Efes 22 10 12 1836 1826 10 15 Baskonia 22 9 13 1750 1783 -33 16 Virtus Segafredo Bologna 22 7 15 1765 1838 -73 17 Maccabi Playtika 22 5 17 1866 1993 -127 18 ALBA Berlin 22 3 19 1719 1995 -276