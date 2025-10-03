02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
2-3
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
3-1
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
4-1
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
2-0
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-0
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
2-0
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
2-0
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-1
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
3-1
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-1
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-2
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Thomas Reis: "İyi oynamadık, daha iyi oynayabiliriz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Legia Varşova galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Thomas Reis: 'İyi oynamadık, daha iyi oynayabiliriz'
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ BİR GECE OLDU"

Karşılaşma sonrası konuşan deneyimli teknik adam, "Bizim adımıza tarihi bir gece oldu. Avrupa'da almış olduğumuz ilk galibiyet. Takımımla gurur duyuyorum. Kesinlikle zor bir maç oldu. İlk yarıdaki performansımız iyi değildi ama golü bulan taraftık. İkinci yarıda topu tutmakta zorlandık. Ofansif anlamda gücümüzü kaybettik. Galibiyetten ötürü mutluyuz. Samsunspor'a ilk puanları kazandırdığımız için gururluyuz." dedi.


"DAHA İYİ OYNAYABİLİRİZ"

Son olarak Thomas Reis, "Açıkçası hedefler hakkında konuşmamak en iyisi. Avrupa'da hedeflerden konuşmak istemiyorum. Oynadığımız oyun, en iyi performansımız değildi. Zorlandık. Çok daha iyisini gösterebiliriz. Bu tür zorlu maçlardan alabileceğimiz dersler, geliştirmemiz gereken konular olacaktır. Avrupa'da ilk kazandık, daha çok maç oynayacağız. Her şeyden önce ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Önümüzde pazar günü önemli bir lig maçı var. Sonrasında milli ara var ve ardından sakat oyuncularım dönecek. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
