Thomas Reis: 'İyi oynamadık, daha iyi oynayabiliriz'

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.
"TARİHİ BİR GECE OLDU"
Karşılaşma sonrası konuşan deneyimli teknik adam, "Bizim adımıza tarihi bir gece oldu. Avrupa'da almış olduğumuz ilk galibiyet. Takımımla gurur duyuyorum. Kesinlikle zor bir maç oldu. İlk yarıdaki performansımız iyi değildi ama golü bulan taraftık. İkinci yarıda topu tutmakta zorlandık. Ofansif anlamda gücümüzü kaybettik. Galibiyetten ötürü mutluyuz. Samsunspor'a ilk puanları kazandırdığımız için gururluyuz." dedi.
"DAHA İYİ OYNAYABİLİRİZ"
Son olarak Thomas Reis, "Açıkçası hedefler hakkında konuşmamak en iyisi. Avrupa'da hedeflerden konuşmak istemiyorum. Oynadığımız oyun, en iyi performansımız değildi. Zorlandık. Çok daha iyisini gösterebiliriz. Bu tür zorlu maçlardan alabileceğimiz dersler, geliştirmemiz gereken konular olacaktır. Avrupa'da ilk kazandık, daha çok maç oynayacağız. Her şeyden önce ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Önümüzde pazar günü önemli bir lig maçı var. Sonrasında milli ara var ve ardından sakat oyuncularım dönecek. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
"TARİHİ BİR GECE OLDU"
Karşılaşma sonrası konuşan deneyimli teknik adam, "Bizim adımıza tarihi bir gece oldu. Avrupa'da almış olduğumuz ilk galibiyet. Takımımla gurur duyuyorum. Kesinlikle zor bir maç oldu. İlk yarıdaki performansımız iyi değildi ama golü bulan taraftık. İkinci yarıda topu tutmakta zorlandık. Ofansif anlamda gücümüzü kaybettik. Galibiyetten ötürü mutluyuz. Samsunspor'a ilk puanları kazandırdığımız için gururluyuz." dedi.
"DAHA İYİ OYNAYABİLİRİZ"
Son olarak Thomas Reis, "Açıkçası hedefler hakkında konuşmamak en iyisi. Avrupa'da hedeflerden konuşmak istemiyorum. Oynadığımız oyun, en iyi performansımız değildi. Zorlandık. Çok daha iyisini gösterebiliriz. Bu tür zorlu maçlardan alabileceğimiz dersler, geliştirmemiz gereken konular olacaktır. Avrupa'da ilk kazandık, daha çok maç oynayacağız. Her şeyden önce ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Önümüzde pazar günü önemli bir lig maçı var. Sonrasında milli ara var ve ardından sakat oyuncularım dönecek. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.