Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, takımın antrenmanlardaki performansının kendisine güven verdiğini söyledi.



Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmede bulundu.



''ANTRENMAN PERFORMANSI GÜVEN VERİYOR''



Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları maçta iyi performans sergilemek istediklerini anlatan Reis, "Her maçta olduğu gibi bu maçı da kazanmak istiyoruz. Evimizde oynadığımız ilk karşılaşmada Beşiktaş'a karşı kötü bir performans sergilemedik ama ne yazık ki kaybettik. Ardından iki deplasman maçı oynadık ve onları kazandık. Bu maçta da işimiz kolay olmayacak çünkü Konyaspor iyi bir rakip. Antrenmanlarımızı en iyi şekilde yapıyoruz ve takımın antrenmanlardaki performansı bana güven veriyor. Bu maçtan da en iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız." diye konuştu.



Geçen sezon deplasmanda sadece bir galibiyet aldıklarını hatırlatan Reis, şunları kaydetti:



''İYİ BİR MANTALİTEYE SAHİBİZ''



"Bu sezon ise iki maçta 2 galibiyet aldık ve 4 gol attık. Lige başlamadan önce oynadığımız hazırlık karşılaşmalarında da kazanamamıştık. Gaziantep FK'ye karşı oynadığımız son maç oyuncular için çok önemliydi. Bu maçta alınan galibiyet sonrasında şimdi daha güvenli oynuyoruz ve bu güven bizim için çok önemli. Takım, her gün neyi nasıl yaptığımızı biliyor. İyi bir mantaliteye sahibiz ve çok çalışıyoruz. Sahaya sürdüğümüz ilk 11'deki oyuncular çok iyi çalışıyor ve bu benim için önemli. Her maç öncesi, hangi oyuncunun en iyi performansı sergileyebileceğine karar veriyorum ve umarım bu şekilde devam ederiz. Geçen sene deplasmanlarda yaşadığımız sıkıntıları bu sezon aşmaya çalışıyoruz ve bu da takımın öz güvenini artırıyor. Bu galibiyetler, bir sonraki maçlar için bize moral veriyor."



''SIKI ÇALIŞIYORUZ''



Thomas Reis, oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olduğunu anlatarak, "Mental anlamda çok iyi bir durumdayız ve sıkı çalışıyoruz. Oyuncularımın performansına göre kadroya girme şansları var. Sakatlığı sona eren Emre Kılınç'ın aramıza dönmüş olmasından dolayı çok mutluyum. Bu bizim için bir seçenek daha demek. Antrenmanlarda çok çalışıyor ve iyi performans gösteriyor. Kadroda olacağını söyleyebilirim ama oynayıp oynamayacağına tam olarak karar vermedim. Sonuçta bir hafta içerisinde üç maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.



Taraftarlara çağrıda bulunan Reis, taraftarların takımın itici gücü olduğunu ve tribünleri doldurmaları gerektiğini dile getirdi.





