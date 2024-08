Thomas Reis: ''En iyi sonucu almak için çalışacağız''

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandıklarını söyledi.



Reis, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş maçında çok iyi oynadıklarını ancak sonuç elde edemediklerini hatırlattı.



Geöen hafta çok iyi pozisyonlar bulduklarını ancak gol atamadıklarını belirten Reis, "Şimdi farklı bir karşılaşma bizi bekliyor. Rakibimiz, ilk maçını 10 kişiyle kazanmayı başardı. Bu maçta, Beşiktaş karşısında gösterdiğimiz performansı devam ettirip, en iyi sonucu almak için çalışacağız. Geçen sezon deplasmanlarda bazı sıkıntılar yaşadık ama bu yeni bir sezon. Her karşılaşmanın zor geçeceğini biliyoruz, bu yüzden odaklanmamızı kaybetmemeliyiz. Hatalarımızı azaltabilirsek, Gaziantep FK deplasmanından iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum." dedi.



Reis, taraftarlara tüm sezon boyunca ihtiyaçları olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Taraftarımızın desteği inanılmazdı ama bunu sadece bir maça indirgememek gerekiyor. Tüm sezon boyunca onlara ihtiyacımız olacak. Umarım önümüzdeki maçlarda alacağımız puanlarla taraftarımızı mutlu ederiz ve Süper Lig'de kalırız. Beşiktaş maçında Bedirhan Çetin maçta iyi bir performans sergiledi. Lubomir Satka biraz yorgundu ve değiştirilmek istediğini belirttiği için Bedirhan'ı oyuna aldık. Genç oyuncularımız her geçen gün, her hafta daha fazla öğreniyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Umarım ileride daha iyi performans sergileyip, ilk 11'de başlama fırsatları olur. Genç ve kaliteli oyunculara sahip olmak beni mutlu ediyor."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU