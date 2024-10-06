Thomas Reis: "18 puan bize yeterli değil"

Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktörü Thomas Reis, flaş açıklamalarda bulundu.

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Thomas Reis: '18 puan bize yeterli değil'
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06 Ekim 2024 19:53
Son güncelleme 06 Ekim 2024 19:59
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, galibiyetle ayrılmış olsalar da istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

İlk yarıda çok kötü oynadıklarını vurgulayan Reis, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya çok daha iyi başladık diyebilirim. Birazcık daha iyi bile oynamış olsak istediğimizi aldık diyebilirim. Karakter gösterdik. Bu galibiyetin kesinlikle karakterin ve güçlü mantalitenin sonucu olduğunu söyleyebilirim. Evet 18 puandayız ama bu yeterli değil. Süper Lig'de kalmak için bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

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