Meunier için tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Kendisi ve gideceğiz kulüp için dava açacağız. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayacağız. Bu saatten sonra kendisinden geri dönüş olsa da şu an öyle bir bilgi geliyor ama hayır öyle bir şey söz konusu olmayacak. Bu şehri beğenmeyen, Trabzonspor'da kalamaz. Benim başkanlık dönemimde böyle bir şey olmayacak.