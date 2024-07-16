Thomas Meunier, Trabzonspor'dan ayrıldı!

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'a sağ beki Thomas Meunier'den kötü haber geldi. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Thomas Meunier, Trabzonspor'dan ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2024 13:14
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 13:48
Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un sağ beki Thomas Meunier, bordo-mavili takımdan ayrılma kararı aldı.

Trabzonspor'un Belçikalı tecrübeli ismi Thomas Meunier'in menajeri, Fransız takımlarıyla görüşmelere başladı.

32 yaşındaki Meunier'i talip olan takımların Lille, Rennes ve Monaco olduğu ortaya çıktı.

Konu hakkında açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan "Açıklayamayacağımız ailesel durumu nedeniyle ayrılmak istedi. Thomas Meunier'in sözleşmesindeki maddenin bitmesine 5 dakika kala oyuncudan mail geldi ve sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini bildirdi. Maili 5 dakika kala atması bizi üzdü. Saygı duyduğumuz bir isim ama 5 dakika kala olmadı. Ortada bir kulüp yokken sözleşmesini sonlandırdı. Kulübe yapılan bu hareketten sonra Meunier için tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Kendisi ve gideceğiz kulüp için dava açacağız. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayacağız. Bu saatten sonra kendisinden geri dönüş olsa da şu an öyle bir bilgi geliyor ama hayır öyle bir şey söz konusu olmayacak. Bu şehri beğenmeyen, Trabzonspor'da kalamaz. Benim başkanlık dönemimde böyle bir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a devre arası gelen ve 19 resmi maça çıkan Meunier, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery