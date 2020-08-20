TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen cezaları onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2020 17:48
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin lira para cezalarını onadı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Ağaoğlu'na verilen 75 hak mahrumiyetine ve 63 bin lira para cezasına yönelik itirazla ilgili duruşma gerçekleştirildiği belirtildi.

Ahmet Ağaoğlu'nun da video konferans yoluyla beyanda bulunduğu toplantıda, yapılan itirazın reddedildiği ve Ağaoğlu'na verilen cezaların oybirliğiyle onandığı aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için