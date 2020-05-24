TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile online toplantı yaptı

"Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin 18 Süper Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans gerçekleşti

Haber; Sporx.com
TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorları ile online toplantı yaptı
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24 Mayıs 2020 12:41
TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin 18 Süper Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.

TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılması ile sona erdi

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