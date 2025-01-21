TFF'den saygı duruşu kararı

TFF, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bu haftaki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den saygı duruşu kararı
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21 Ocak 2025 17:45
Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bu haftaki maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

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