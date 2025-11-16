16 Kasım
TFF'den sakatlık açıklaması: '3 oyuncu antrenmana çıkmadı'

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun ağrıları nedeniyle son antrenmana çıkmadığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile 18 Kasım Salı günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
 
Pas ve taktik çalışmalarla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.
 
Bulgaristan ile yapılan müsabakada ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

3 İSİM ANTRENMANA KATILMADI
 
Söz konusu karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Kaan Ayhan ile ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmana katılmadı. Üç futbolcunun medikal değerlendirmesine devam edildi.
 
İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve başkan vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de izledi.
 
Milli takım, 17 Kasım Pazartesi günü yapacağı son antrenmanın ardından İspanya mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak. Ay-yıldızlı kafile, saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla kentine hareket edecek.
