TFF'den Montella'ya telefon

TFF'de yeni dönemde A Milli Takım Sorumlusu olan Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella ile telefonda görüştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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TFF'den Montella'ya telefon
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24 Temmuz 2024 09:43
TFF'de yeni yönetim kurulunda milli takımlar sorumlusu olan Ceyhun Kazancı, ilk iş olarak teknik direktör Vincenzo Montella ile görüştü.

Ay-Yıldızlı ekibe çeyrek final oynattığı Avrupa Şampiyonası sonrası tatilini sürdüren İtalyan hocayı telefonla arayan Kazancı, yeni yönetimin desteğini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni görevinden dolayı Kazancı'ya başarı dileğinde bulundu.

3 Ağustos'ta Süper Kupa Finali'ni izlemeye gelecek olan deneyimli teknik adam, ardından Milli Takımlar'ın yeni sorumlusu ile buluşarak geleceğe dair düşüncelerini ve takımla ilgili bilgileri paylaşacak.

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