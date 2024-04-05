TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine cevap

TFF'den, Galatasaray'ın Süper Kupa maçı için yaptığı pankart talebine olumlu yanıt geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine cevap
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05 Nisan 2024 20:11
Son güncelleme 05 Nisan 2024 20:12
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün, Fenerbahçe ile 7 Nisan Pazar günü oynayacak Turkcell Süper Kupa mücadelesi için pankart talebinin uygun görüldüğünü açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 11 Nisan Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesinde ısınmaya "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı t-shirt ve seremoniye de "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı pankartla çıkmasının, uygun görüldüğü belirtildi.

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