TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçları oynanacak

TFF 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçları 10 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçları oynanacak
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09 Mayıs 2024 13:56
TFF 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçları 10 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre tamamı 16.00'da başlayacak karşılaşmalar şöyle:

Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

Efeler 09-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

- İlk maç sonuçları

52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1

Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2

Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1

Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor: 0-1

 
 
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