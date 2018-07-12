Teodosic, bu sezon da Clippers'da kalıyor

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Milos Teodosic'in 2018-19 sezonu için oyuncu opsiyonunu kullandığı ve LA Clippers'ın kendisini önümüzdeki sezon da kadrosunda tutması beklendiği açıklandı.Clippers'ın kendisini 14 Temmuz tarihinden önce takımdan keserek, garantili parası 2.1 milyon doları ödeme durumu vardı. Lakin bu senaryo artık bu şekilde gerçekleşmeyecek.Teodosic ile 29-16'lık bir seriye sahip olan Clippers, kendisi oynamadığında 37 maçta yalnızca 13 galibiyet almıştı. Milos, 9.5 sayı, 4.6 asist ve 2.8 ribaund ortalamaları ile oynadı.