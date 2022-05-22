Tekvandoda milli sporculardan 4 madalya!

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli tekvandocu Emine Göğebakan gümüş madalya aldı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentindeki organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan, finalde Hırvatistan'dan Lena Stojkovic ile karşılaştı. Mücadeleyi 13-10 kaybeden Emine Göğebakan, gümüş madalyayla yetindi.



Para tekvandoda bugünkü müsabakalarda kadınlarda Gamze Gürdal altın, erkeklerde Mehmet Sami Saraç gümüş, Oktay Atalay da bronz madalya elde etmişti.



Milli sporcular günü 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.



Türkiye üç gün sonunda 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 14 madalyaya ulaştı.



Şampiyonun üçüncü gününde tatamiye çıkan sporculardan erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal çeyrek finalde, 68 kiloda Ferhat Can Kavurat, kadınlar 46 kiloda Fatma Keleş ve 67 kiloda Mervenur Evci ise ikinci turda şampiyonaya veda etti.



Organizasyonda yarın 6 sıklette 6 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ