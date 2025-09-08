08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı

Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı

calendar 08 Eylül 2025 14:35 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 15:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı
Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başladı.

Türkiye Tenis Federasyonunun Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları'nda organize ettiği müsabakalar öncesinde Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'e tesisler hakkında bilgi verdi.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Kaya, "ilçenin sporun başkenti" olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.


Kaya, "İnşallah bundan sonra uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya, ilçemizde sporcuları ağırlamaya ve ilçemizi tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Müderrisgil de federasyon olarak "herkes için tenis" vizyonuyla çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak "Sporda fırsat eşitliği sağlamak, tenis sporunu ülkemizin dört bir yanında ulaşılabilir hale getirmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda tekerlekli sandalye tenisini sadece bir spor dalı olarak görmüyoruz, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve kapsayıcılığını da güçlü bir sembol olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, güzel ortamı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

7 ilden 26 sporcunun katıldığı organizasyon, 11 Eylül'de sona erecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
