Tekerlekli Sandalye Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci Ege

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği Ege takımı kazandı.
Garanti BBVA Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, 4 takımın katılımıyla Aksaray Dağılgan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Organizasyonda Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz takımları şampiyonluk mücadelesi verdi.
Yapılan müsabakalar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu:
1. Ege
2. Akdeniz
3. Marmara
4. Karadeniz
Dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız verdi.
Garanti BBVA Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, 4 takımın katılımıyla Aksaray Dağılgan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Organizasyonda Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz takımları şampiyonluk mücadelesi verdi.
Yapılan müsabakalar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu:
1. Ege
2. Akdeniz
3. Marmara
4. Karadeniz
Dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız verdi.
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