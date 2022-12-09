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Tekerlekli Sandalye Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci Ege

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik Ege'nin oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekerlekli Sandalye Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci Ege
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08 Aralık 2022 20:05
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği Ege takımı kazandı.

Garanti BBVA Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, 4 takımın katılımıyla Aksaray Dağılgan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyonda Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz takımları şampiyonluk mücadelesi verdi.

Yapılan müsabakalar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu:

1. Ege

2. Akdeniz

3. Marmara

4. Karadeniz

Dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız verdi.

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