Tekerlekli sandalye hentbol branşının oluşturuluyor!

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), tekerlekli sandalye hentbol branşının kurulması için iş birliği protokolü imzaladı.



THF'den yapılan açıklamaya göre, her iki federasyon, THF başkanı Uğur Kılıç ve TBESF başkanı Muaz Ergezen'in imzaladığı protokol kapsamında branşın duyurulması ve tanıtımı, gerekli kurulların oluşturulması, spor kulüplerine yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunulması ve karşılıklı faaliyet takvimi oluşturma konularında iş birliği yapacak.



Tekerlekli sandalye hentbol branşını 2018'de programına alan Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), branşın 2028 Paralimpik Oyunları'na dahil edilmesi için de çalışmalar yürütüyor.





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