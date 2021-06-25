Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde ilk finalist İzmir Büyükşehir Belediyesi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinin ikinci karşılaşmaları oynandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda Galatasaray'ı 59-57 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı ve finale yükselmeye hak kazandı.



1907 Fenerbahçe ise aynı salonda Beşiktaş HDI Sigorta'yı iki kez uzatmaya giden maçta 94-89 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yarın oynanacak müsabakayı kazanacak takım, şampiyonluk mücadelesi için finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rakibi olacak.



