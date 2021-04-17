TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası başladı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası, oynanan maçlarla başladı.



Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Tenis Merkezi'nde ikincisi düzenlenen organizasyonun ilk gününde eleme maçları oynandı.



TTF'den yapılan açıklamaya göre, korta çıkan 4 Türk tenisçi, ilk turda turnuvaya veda etti. Pemra Özgen, Rumen raket Jaqueline Cristian'a 6-4, 6-3 yenilerek turnuvaya teklerde veda etti. Pemra Özgen yoluna çiftlerde Çağla Büyükakçay ile kurduğu ortalıkla devam edecek.



19 yaşındaki genç raket Zeynep Sönmez ise elemelerin 5 numaralı seri başı Avusturyalı Barbara Haas'a 6-3, 7-5 ile yenilerek elendi.



Berfu Cengiz de İspanyol Lara Arruabarrena'ya 7-5, 6-3'lük skorla yenilerek turnuvaya veda eden sporcu oldu.



Bir başka İspanyol raket Nuria Parrizas Diaz ise İpek Öz'ü 6-3, 6-4'lük setlerle yenerek elemelerde final turuna yükseldi.



Bu arada elemelerin 1 numaralı seri başı Fransız Oceana Dodin, Hırvat raket Tereza Mrdeza'ya 7-6, 3-6, 6-0 ile yenilerek turnuvada erken havlu attı.



Elemelerin final turu maçları yarın oynanacak. 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak ana tablo maçlarının kura çekimi de yapıldı. Ana tabloda mücadele edecek milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 5 numaralı seri başı Çek raket Barbora Krejcikova ile eşleşti.



