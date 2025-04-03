TBF, 3 kulübe para cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka ve Yukatel Merkezefendi'ye para cezaları verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBF, 3 kulübe para cezası verdi
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03 Nisan 2025 17:04
Son güncelleme 03 Nisan 2025 18:06
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e çeşitli nedenlerden dolayı para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, ligin 23. haftasında oynanan Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor müsabakasında siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" sebebiyle Beşiktaş Kulübüne 120 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Karşıyaka Kulübünün ise ligde aynı hafta oynadığı Bursaspor Yörsan mücadelesinde seyircilerinin neden olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" sebebiyle 200 bin lira, "maçta iki anons yapılmasına neden olunduğu" için de ek olarak 60 bin lira olmak üzere toplam 260 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübüne de Darüşşafaka Lassa maçında "Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 19. maddesi ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 71.1. maddesine aykırılık" sebebiyle müsabakanın duraksadığı süre de dikkate alınarak 40 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

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