TAYYİP TALHA, TRABZON MAÇINA KONSANTRE

SAVUNMADAKİ LİDER; TALHA

GOLCÜLER İÇİN BİREBİR ANLATIM

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklandı. Siyah-beyazlıların formda defans oyuncusu Tayyip Talha, bu karşılaşma öncesinde tempo düşürmüyor.Fenerbahçe derbisindeki başarılı görüntüsü ile dikkatleri üstüne çeken Sanuç, Giresunspor maçında da etkili performansını golle taçlandırmıştı. Genç savunmacı Trabzonspor maçına da konsantre oldu. Tayyip Talha yine dev bir maçta 11'de olacağı için de heyecanlı.Beşiktaş'ta bilindiği üzere Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in savunmadaki lideri olacak Sanuç, rakip golcülere geçit vermemeye çalışacak.Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor'un forvet oyuncularının artıları ve eksileri konusunda savunma oyuncularına bilgiler verecek ve analizlerini paylaşacak. Bu açıdan da Tayyip Talha'ya büyük iş düşecek.