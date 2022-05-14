Tayfur Bingöl, 'dalya' dedi...

Sivasspor'la deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 59. dakikasında Furkan Bayır'ın yerine oyuna giren 29 yaşındaki Tayfur Bingöl, Alanyaspor formasıyla 100. kez sahada yer alarak "dalya" dedi.



Alanyaspor Kulübü de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Tayfur Bingöl'ü kutladı. 2015-2016 sezonunda da turuncu yeşilli takımda forma giyen Tayfur, Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sunmuştu. Daha sonra Göztepe ve Bursaspor formaları da giyen Tayfur Bingöl, geçtiğimiz sezon başında yeniden turuncu yeşilli formayı sırtına geçirmişti.



Tayfur Bingöl, Alanyaspor forması ile 100 maçta 17 gollük performans sergiledi.



(YENİ ALANYA)

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