Tatum'dan sevindirici gelişme: Patriots kampında desteksiz yürüdü

Boston Celtics'in yıldız ismi Jayson Tatum'ın, NFL takımları New England Patriots ile Washington Commanders arasında düzenlenen ortak antrenman kampında yürüme botu olmadan ayakta durabildiği görüldü.

Tatum, çarşamba günü sahada görüldü—ancak bu kez bir basketbol sahasında değil.

Celtics yıldızı, New England Patriots ile Washington Commanders arasında düzenlenen ortak antrenman kampını ziyaret etti. Mayıs ayında, Celtics'in Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks'e elendiği seride sağ aşil tendonunun yırtılması sonucu ameliyat olan Tatum'un, kampta ne bot ne de bir destekle yürüdüğü görüldü. Bu gelişme, yıldız oyuncunun rehabilitasyon sürecinde kaydettiği olumlu ilerlemeye işaret ediyor.

Tatum'un saha kenarında zaman geçirdiği, Patriots oyuncuları ve Washington'un oyun kurucusu Jayden Daniels ile sohbet ettiği gözlemlendi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda, Tatum'un Celtics'in idman tesisindeki ağırlık odasında bireysel çalışmalar yaptığı da görüldü.

Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, haziran ayında yaptığı açıklamada All-Star oyuncunun ameliyat sonrası süreci başarılı şekilde geçirdiğini ifade etmişti. Ancak Tatum'un dönüş takvimi sorulduğunda, Stevens herhangi bir aceleye yer olmadığını ve oyuncunun iyileşme sürecinin tamamen sağlık odaklı ilerleyeceğini vurgulamıştı.

Tatum'un 2025–26 sezonunun büyük bölümünü kaçırması, hatta tamamında oynamaması bekleniyor.

