Tarık Biberovic: "Ben bu anlar için çalışıyordum"

Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic, Paris maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tarık Biberovic: 'Ben bu anlar için çalışıyordum'
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30 Nisan 2025 00:02
Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic, THY EuroLeague'deki Paris maçının ardından Final-Four ile ilgili konuştu.

Tarık Biberovic, "Çok yorgun iki takım da açıkçası. Uzatmalar tamamen kafaca hazırlıkla alakalı. Biz bu anlar için sıkı çalışıyoruz. Ben bu anlar için çalışıyordum. Böyle bir fırsatı bulduğum için mutluyum. Seri boyunca takım basketbolu oynadık ve takım olarak kazandık." dedi.

Sözlerine devam eden Tarık Biberovic, "Sertlik kilit noktalardan biriydi. Böyle yüksek tempoya karşı yumuşak oynayamaz, uyuyamazsınız. Sert olmak ve onların enerjisine karşılık vermeliydik. Çok yetenekli bir takım Paris ama biz de öyleyiz. Biz de tüm sezon farklı biri öne çıktı, bugün de ben... Abu Dabi için çok mutluyuz." diye konuştu.

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