Tammy Abraham, baba oldu

Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez ebeveyn olmanın sevincini yaşadı. Abraham, kızlarının doğumunu "Dünyamıza hoş geldin kızım" sözleriyle duyurdu.

calendar 02 Eylül 2025 23:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, yeni doğan kızlarını sağlıkla kucaklarına aldı.
 
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Abraham, paylaşımına "Dünyamıza hoş geldin kızım" notunu ekleyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.
 
Geçtiğimiz aylarda Abraham, uzun süredir birlikte olduğu Leah Monroe'ya evlenme teklif etmiş, Monroe da bu teklife "Evet" demişti. Mutlu çiftin bir çocukları daha bulunuyor.
 
Siyah-beyazlı camia, yıldız futbolcuyu yaşadığı bu özel an nedeniyle tebrik etti.
 
