Talisca'dan 8,5 yıl sonra tarihi benzetme!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Gaziantep FK deplasmanında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen etkili bir performans sergiledi.
78. dakikada oyuna giren Talisca, sadece 13 dakika içinde skoru değiştiren gollere imza attı.
FRİKİK VE UZAKTAN ŞUTLA GOL
Talisca, 81. dakikada kullandığı frikik ile kaleci Burak Bozan'ı avladı. Daha sonra 88. dakikada çektiği uzaktan şut da filelerle buluşarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
TALISCA'DAN TARİHİ BENZETME
Ne tesadüftür ki bundan tam 8.5 yıl önce 28 Mayıs 2017'de Beşiktaş, Gaziantep'te 4-0 kazanmış, Brezilyalı yıldız yine 2 gol atmıştı. Aynı noktadan kullandığı frikikte bu kez Erten Ersu'yu mağlup ederek tarihi bir benzerliği tekrar etti.
78. dakikada oyuna giren Talisca, sadece 13 dakika içinde skoru değiştiren gollere imza attı.
FRİKİK VE UZAKTAN ŞUTLA GOL
Talisca, 81. dakikada kullandığı frikik ile kaleci Burak Bozan'ı avladı. Daha sonra 88. dakikada çektiği uzaktan şut da filelerle buluşarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
TALISCA'DAN TARİHİ BENZETME
Ne tesadüftür ki bundan tam 8.5 yıl önce 28 Mayıs 2017'de Beşiktaş, Gaziantep'te 4-0 kazanmış, Brezilyalı yıldız yine 2 gol atmıştı. Aynı noktadan kullandığı frikikte bu kez Erten Ersu'yu mağlup ederek tarihi bir benzerliği tekrar etti.