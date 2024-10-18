Tahkim Kurulu'ndan hakem ve gözlemcilere ret!

TFF Tahkim Kurulu, sezon başında liste dışı kalan Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Hakan Ceylan gibi 19 kişinin yer aldığı hakem ve gözlemcilerin itirazlarını reddetti. Bu isimler bu sezon görev yapamayacak.



İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:



2. E.2024/311 – K.2024/400



Hakem Abdulkadir Bitigen'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 25.07.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem Listelerine" karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 06.09.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



5. E.2024/416 – K.2024/403



Hakem Bahattin Şimşek'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



6. E.2024/417 – K.2024/404



Hakem Burak Şeker'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



7. E.2024/418 – K.2024/405



Hakem Erdem Bayık'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



8. E.2024/419 – K.2024/406



Hakem Hakan Ceylan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



9. E.2024/420 – K.2024/407



Hakem Kutluhan Bilgiç'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



10. E.2024/421 – K.2024/408



Hakem Mert Güzenge'nin Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



11. E.2024/422 – K.2024/409



Hakem Murat Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



12. E.2024/423 – K.2024/410



Hakem Mustafa Sönmez'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



13. E.2024/424 – K.2024/411



Hakem Serkan Ok'un Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



14. E.2024/425 – K.2024/412



Hakem Serkan Tokat'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



15. E.2024/426 – K.2024/413



Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



16. E.2024/427 – K.2024/414



Gözlemci Alpaslan Dedeş'in Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



17. E.2024/428 – K.2024/415



Gözlemci Emre Altun'un Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



18. E.2024/429– K.2024/416



Gözlemci İsmail Şencan'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



19. E.2024/430– K.2024/417



Gözlemci Mesut Çarık'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



20. E.2024/431 – K.2024/418



Gözlemci Orkun Aktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



21. E.2024/432 – K.2024/419



Gözlemci Süleyman Abay'ın Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla,



22. E.2024/433 – K.2024/420



Gözlemci Taner Gizlenci'nin Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde 28.08.2024 tarihinde yayınlanan "2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Klasman Hakem ve Gözlemci Listelerine" karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oyçokluğuyla karar verilmiştir.



