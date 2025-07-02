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Tahir Karapınar, A Milli Takım yolunda!

Selçuk Şahin'in ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevine Tahir Karapınar'ın getirilmesi bekleniyor.

calendar 02 Temmuz 2025 10:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Tahir Karapınar, A Milli Takım yolunda!
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A Milli Takım'da teknik ekipte bir değişiklik daha yaşanıyor. Selçuk Şahin'in Eyüpspor ile anlaşarak görevinden ayrılmasının ardından, yerine gelecek isim netleşiyor.

Selçuk Şahin'in Eyüpspor ile anlaşarak görevinden ayrılmasının ardından yerine Tahir Karapınar'ın A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü görevine getirilmesi ve Vincenzo Montella'nın ekibine katılması bekleniyor.

Tecrübeli futbol adamı, son olarak Fenerbahçe altyapısında gelişim antrenörü olarak görev almıştı.

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