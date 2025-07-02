A Milli Takım'da teknik ekipte bir değişiklik daha yaşanıyor. Selçuk Şahin'in Eyüpspor ile anlaşarak görevinden ayrılmasının ardından, yerine gelecek isim netleşiyor.
Selçuk Şahin'in Eyüpspor ile anlaşarak görevinden ayrılmasının ardından yerine Tahir Karapınar'ın A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü görevine getirilmesi ve Vincenzo Montella'nın ekibine katılması bekleniyor.
Tecrübeli futbol adamı, son olarak Fenerbahçe altyapısında gelişim antrenörü olarak görev almıştı.
Tahir Karapınar, A Milli Takım yolunda!
Selçuk Şahin'in ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevine Tahir Karapınar'ın getirilmesi bekleniyor.
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A Milli Takım'da teknik ekipte bir değişiklik daha yaşanıyor. Selçuk Şahin'in Eyüpspor ile anlaşarak görevinden ayrılmasının ardından, yerine gelecek isim netleşiyor.
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