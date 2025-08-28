28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Taha Akgül'ün dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün vefat eden dedesi Abdullah Akgül (88), son yolculuğuna uğurlandı.

28 Ağustos 2025 15:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Taha Akgül'ün dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve eski milli güreşçi Taha Akgül'ün dedesi, Abdullah Akgül bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü Medicana Sivas Hastanesi'nde 27 Ağustos Çarşamba günü hayatını kaybetmişti.

Abdullah Akgül için bugün öğle namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Ayyıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Ertem Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Abdullah Akgül, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
