TAF Başkanı Fatih Çintimar: 'Birçok madalya ile ülkemize döneceğiz'

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Federasyon olarak hedefimiz, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 20'nin üzerinde sporcu ile katılmaktı. Bugün sporcularımın çeşitli problemlerinden dolayı 5 paralimpik sporcumuz olmak üzere toplam, 20 kotayla olimpiyatlara katılıyoruz. Sporcularımızla orada yüzümüz gülecek diye umut ediyorum. Birçok madalya ile ülkemize döneceğiz" dedi.



Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 33'üncü Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi atletizmde 16 sporcu temsil edecek. Paralimpik Oyunları'nda ise 4 sporcu Türkiye için ter dökecek. Olimpiyat oyunları öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Genç sporcuların olimpiyatlar için büyük bir önem arz ettiğini belirten Fatih Çintimar, "Sporcu kafilemiz içerisinde Yasmani Copello hariç sporcularımızın tamamı genç çocuklar. Olimpiyatlara giden sporcu listemize bakarak kısa bir analiz yapacak olursak; genç sporcularımızdan Salih Korkmaz olimpiyatlara katılan en favori sporculardan birisi. Orada en iyi şekilde yürüyeceğine inanıyorum. Yasmani Capelo olimpiyat ve dünya madalyalı tecrübeli bir sporcumuz. Kendisi, takımın büyüğü pozisyonda bir sporcu. Ondan da burada performansının en iyi noktada olmasını arzu ediyoruz. Berke Akçam, şu an 400 metre engel branşında 48 saniye koşabilen Avrupa'daki 3-4 sporcudan birisi. Avrupa Şampiyonası'nda da son anda 5'inci oldu. Yasmani'den sonra bu alanı doldurabilecek sporcumuz olacak. Ben eminim ki olimpiyatta da final koşmak için her türlü çabayı sarf edecek. Çünkü 400 engelde özellikle son 3 yıldır dünyada inanılmaz bir gelişme var. Biz şu anda 400 engellide 2 sporcuyla olimpiyata katılıyoruz. Bu bizim bu branştaki gücümüzü gösteriyor. İnşallah 400 engelde bu alanı hem Yasmani hem Berke yine forse edecek. Olimpiyatta bu iki sporcumuzun da final grubunda olabilmesi canı gönülden arzumuzdur. En azından bir sporcumuz da orada final koşacağız. Tabii Berke, genç olması hasebiyle de önümüzdeki dönemlerin bu branşta hem Avrupa hem dünyada madalya umudumuz olabilecek bir sporcumuz" diye konuştu.



"SPORCULARIMIZ YÜZLERİ GÜLDÜRECEK"



Paris'te Türkiye'yi temsil edecek sporcuların yüzleri güldüreceğini umut ettiğini söyleyen Çintimar, "Sporcumuz Tuğba Danışmaz, son derece güzel bir ivme ve güzel bir programla hep ileriye doğru giden bir ivmesi var. Bu ivmeyi olimpiyatta da sürdüreceğine inanıyorum. Avrupa'daki başarıyı olimpiyatta da gerçekleştireceğini düşünüyorum. Ersu Şaşma da aynı şekilde şu an Almanya'da antrenmanlarına devam ediyor. Genç sporcumuzun herhangi bir psikolojik dağılma yaşamaması için olimpiyata kadar annesini de yanına göndereceğiz. Annesi de onunla birlikte olimpiyata kadar, kampta Ersu'nun yanında kalacak. Mental olarak sporcumuza destek olacak. Tüm sporcularımızla Paris'te yüzümüz gülecek diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.



"CİDDİ BİR HAZIRLIK SÜRECİ YAŞADIK"



Pandemiden sonra ciddi bir hazırlık süreci yaşadıklarını kaydeden Çintimar, "Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra 3 yıllık bir sürede bir sonraki olimpiyata hazırlık aşamamız oldu. Hazırlık sürecini yaparken genç bir jenerasyonla olimpiyatlara hazırlıklarımızı devam ettirdik. Bu süreçte bizim hedefimiz olimpiyatlara 20'nin üstünde kota ile gidebilmekti. Ancak bugün 20 kota ile olimpiyatlara katılıyoruz. Burada bazı şanssızlıklarımız oldu. Bunlarla alakalı olarak özellikle kota yarışmaları esnasında hasta olan ve sakatlık yaşayan birkaç sporcumuz oldu. 2 sporcumuz ise ranking sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle elendiler. Bunlar tabii bizim şansızlıklarımız. Olimpiyatlar için tedbirli olarak tutulan fakat cezası bulunmayan sporcumuz Sultan Haydar'ın da olimpiyatlarda yarışmasını bekliyoruz. Yarışmasına izin verilebilir de verilmeyebilir de. Yaşanan bu aksilikler dışında diğer 16 sporcumuz olimpik, 4 sporcumuz da Paralimpik olmak üzere olimpiyata hazır pozisyonda çalışmalarına devam ediyor. Birçok madalya ile ülkemize döneceğiz" dedi.



Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak olan 33'üncü Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi, atletizmde branşında temsil edecek milli takım kadrosu şu şekilde:



"Tuğba Danışmaz üç adım atlama, Buse Savaşkan yüksek atlama, Emel Dereli gülle atma, Eda Tuğsuz cirit atma, Meryem Bekmez 20 kilometre yürüyüş, Ayşe Tekdal ve Mazlum Demir maraton yürüyüş karışık bayrak, Kayhan Özer 100 metre, Berke Akçam ve Yasmanı Copello Escobar 400 metre engel, Salih Kokmaz 20 kilometre yürüyüş, Ersu Şaşma sırıkla atlama, Necati Er üç adım atlama, Özkan Baltacı çekiç atma, Alperen Acet yüksek atlama, Kaan Kigen Özbilen maraton."



26 Ağustos, 8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Paralimpik Oyunları'nda ise Türkiye'yi atletizmde 4 sporcu temsil edecek. T53 Engel Sınıfında Hamide Doğangün 100-400-800 metre, F57 Engel Sınıfında Muhammed Khalvandi Cirit Atma, T47 Engel Sınıfında Abdullah Ilgaz Yüksek Atlama, F40 Engel Sınıfında ise Rabia Cirit Gülle Atmada temsil edecekler.





