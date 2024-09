Hall of Fame üyesi eski NBA süperstarı Tracy McGrady, LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant arasından etrafına takım kurulacak oyuncu olarak LeBron'u seçti.



T-Mac, Instagram hesabında paylaştığı videoda James, Curry ve Durant arasında hangi yıldızın etrafına takım kurmak isteyebileceği hakkında şu şekilde konuştu:



"Çok net bir tercih, LeBron. LeBron, Curry ile karşılaştığında, her zaman serideki en iyi oyuncu olmuştu. KD daha iyi bir skorerdi, ancak bugünün oyununda LeBron James'den önce kimseyi seçemezsiniz. Çok fazla şey yapıyor.



Şimdi, topu domine ettiği için oyununuzu değiştirmeniz gerekebilir, ancak bu takımları için işe yarayan bir faktör. Ya kazanacaksınız ya da en azından oraya kadar yükselip bunun için mücadele edebileceksiniz. Ben her türlü Bron'ı tercih ederdim ve KD ile Steph'i de çok severim. Ancak Bron ortaya çok fazla şey koyuyor."



James, Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles formaları giydiği 21 sezonluk kariyerinde oynadığı 1.492 normal sezon maçında, 27.1 sayı, 7.5 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları yakaladı. 20 kez All-Star seçilen LeBron, bu süreçte Yılın Çaylağı ödülünü, dört kez normal sezon MVP'si ödülünü, dört kez Finaller MVP'si ödülünü ve dört kez ise NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.





