Suudi medyasından Chelsea'ye rekor teklif!

Yaptırım kararlarıyla sıkıntılı günler geçiren Chelsea için flaş bir iddia ortaya atıldı.



CBS Sports'tan Ben Jacobs'un haberine göre, Roman Abramovich'in kulübü satışa çıkarmasının ardından Suudi Medya Grubu'nun büyük bir teklifte bulunduğunu bildirdi.



Haberde Mohamed Alkhereiji liderliğindeki Suudi konsorsiyumunun Chelsea için 3.35 milyar euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi.



Ayrıca Rus iş adamı, Londra kulübü için daha önce 3.8 milyar euro istediği biliniyordu.



İngiliz hükümeti daha önce Chelsea'nin sahibi olduğu Roman Abramovich'in tüm mal varlığını dondurduğunu açıklamıştı.





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