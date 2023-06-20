Sürme: "Bizim için en önemlisi bu oyun felsefesini oturtmak''

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, kazandıkları hazırlık maçlarının oyun felsefelerini oturtmak adına önem taşıdığını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sürme: 'Bizim için en önemlisi bu oyun felsefesini oturtmak''
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20 Haziran 2023 23:47
Son güncelleme 20 Haziran 2023 23:53
Ümit Milli Takımın, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ettiği özel maçın ardından teknik direktör Levent Sürme  basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Levent Sürme, "Bizim için şu anda en önemlisi bu oyun felsefesini oturtmak. Aynı anda skorlar da iyi olunca oyuncuları daha çok motive ediyor. Son Azerbaycan maçını 1-0 kazandık, skordan o kadar memnun değildik. Daha çok gol atmamız gerekti ama oyun temposu, oyun felsefesinden, kapanmış bir takıma karşı oyun planımızdan memnunduk. Bu akşam 4-1'lik skor bizim için daha güzel oldu. Rakibin oyun felsefesi biraz daha değişikti. İrlanda'ya benzeyen bir rakip seçmiştik, bundan dolayı çok memnunuz. Bosna Hersek tam istediğimiz gibi oynadı. İrlanda maçının simülasyonunu yapmış gibi olduk." ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki teknik adam, "Bizim görevimiz skor almak ve oyuncuları eğitmek." sözlerini kullanan Sürme, "Ümit Milli Takımı, eğitim ve bilim merkezi. Oyuncuların her kampta bir şeyler öğrenmesini istiyoruz. Bundan dolayı her oyuncuyla bireysel çalışıyoruz, iki kamp arası telefonlaşıyoruz, bazen Zoom üzeri toplantı yapıyoruz. Onların oynadıkları pozisyon hakkında değerlendirmede bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

 
 
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