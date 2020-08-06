Süper Lig'in yeni ekibi transferi açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, daha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux'da oynayan Gabon'lu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile iki yıllık sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada; "" denildi.Aaron Salem Boupendza, geçtiğimiz sezon Portekiz takımı Feirense ile 12 maça çıktı. Kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.