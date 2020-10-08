Süper Lig'in en değerli savunmacısı Saracchi

Süper Lig'in en değerli defans oyuncusu Aslan'ın sol beki oldu. 22 yaşındaki Uruguaylı futbolcu 8 milyon euro'luk değeriyle listenin ilk sırada yer aldı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Süper Lig'in en değerli savunmacısı Saracchi
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08 Ekim 2020 11:54
Galatasaray geçtiğimiz sezon RB Leipzig'den sol bek Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. Uruguaylı futbolcu, Yuto Nagatomo sonrası bu kanada dinamizm getirmişti.

Cimbom bu sezon sonunda 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için uğraşacak. Saracchi, Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli defans oyuncusu konumunda.

Sarı-kırmızılı futbolcuyu, 6.7 milyon euro ile Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero takip ediyor.

Siyah-beyazlıların diğer stoperi Domagoj Vida ve Galatasaray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui de 6 milyon euro'luk değerleri ile 3. sırayı paylaşıyorlar.



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